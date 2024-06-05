Edremit\'te uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araç içerisinde gizlenmiş 510 sentetik uyarıcı ve uyuşturucu hap ile 32 gram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla zanlılar Ş.G. ve M.Z. gözaltına alındı.
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