Edremit\'te Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Altınoluk Mahallesi Kelebek Sitesi'nde giriş katta çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri eve geldiklerinde H.R.Ş. ve S.Ç.Ş.'yi yangına müdahale ederken buldu. Dumandan etkilendiği tespit edilen iki kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan H.R.Ş. ile S.Ç.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Evdeki yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.