Edremit'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın bahçesinde bulunan hurda malzemelerin tutuşması sonucu çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gazi Celal Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın bahçesindeki hurdalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarmasıyla yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrası binadaki daireler, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangında, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.