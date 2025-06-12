Edremit'te Yokuşlu Yollar İçin Merdiven Yapılıyor

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde yokuşlu yollar nedeniyle ulaşımda yaşanan zorlukları gideriyor. Atatürk Mahallesi 5003 Sokak'ta yapımı devam eden merdiven, kısa süre içinde tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Edremit Belediyesi, Atatürk Mahallesi'ndeki dik yokuşlar nedeniyle günlük işlerini görmek için uzun yürüyüşler yapmak zorunda kalan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla merdiven yapıyor. 5003 Sokak'ta yapımına hızla devam edilen merdivenin tamamlanmasıyla, mahalle sakinlerinin yokuşlu yollarda güvenli ve kolay bir şekilde yürümesi sağlanacak.