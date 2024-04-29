Edremit'te yolcu otobüsünde 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Edremit'te yolcu otobüsünde 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edremit\'te yolcu otobüsünde 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, yolcu otobüsünde bulunan 2 şüphelinin eşyalarında 20 kilo 407 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, otobüste uyuşturucu ticareti yapacakları bilgisini aldıkları Mustafa A. ve İbrahim D'yi gözaltına aldı.

29.04.2024 15:46
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından yolcu otobüsündeki 2 şüphelinin eşyalarında yapılan aramalarda 20 kilo 407 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçeye gelecek bir yolcu otobüsündeki Mustafa A. (65) ile İbrahim D'nin (60) uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisini aldı.

Otobüsü tespit ederek durduran ekipler, şüphelilerin eşyaları arasında aramalara başladı.

Narkotik köpeği "Yaşa"nın da katıldığı aramalarda, şüphelilerin çay olduğunu beyan ettiği poşetlerin içinde 20 kilogram 407 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit'te yolcu otobüsünde 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te yolcu otobüsünde 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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