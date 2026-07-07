İlçeye bağlı Güre Mahallesi'nde, öğle saatlerinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye; jandarma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 4 araç ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz sevk edildi. Ayrıca, Edremit Belediyesi'ne ait 2 kepçe, 2 su tankeri ve Güre Mahallesi köy tankeri de söndürme çalışmaları için alana yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.
Yangında ilk belirlemelere göre 54 zeytin, 17 mandalina ve 4 incir ağacı kısmen yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Edremit'te Zeytinlikte Yangın - Son Dakika
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