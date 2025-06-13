Edremit'teki Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Yenilendi

(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde yer alan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Merkez,yenilenen yüzüyle tekrar hizmete açtı.

Çıkrıkçı Mahallesi'nde yer alan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, tamamlanan ruhsat işlemlerinin ardından yeniden hizmete açıldı. Toplam 15 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu olan merkez, aynı anda 500 sokak hayvanına barınma imkanı sunuyor. Merkezde, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra her türlü cerrahi müdahale de gerçekleştirilebilecek. Yenilenen merkezin tanıtımı, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın öncülüğünde, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve hayvanseverlerin katılımıyla yapıldı.

"Sokak hayvanlarımıza hep birlikte sahip çıkacağız"

Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı duyduklarını vurgulayarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda merkezin yeniden hizmete açıldığını belirtti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nün de bu merkeze taşındığını ifade eden Ertaş, "Bu merkezimizde can dostlarımızın ameliyatları da dahil olmak üzere her türlü tedavisini gerçekleştirecek altyapıyı oluşturduk. Sokakta birlikte yaşama alışkanlığı olmayan, hırçın ya da hasta can dostlarımızın burada teşhis, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürüteceğiz. Bu merkez, kentimizde sokak hayvanlarına verdiğimiz önemin ve bu konudaki kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Sokak hayvanlarımıza hep birlikte sahip çıkacağız" dedi. Ertaş ayrıca sokak hayvanları için doğal yaşam alanları oluşturulması konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hayvanseverler ise yapılan yenileme çalışmalarından ve merkezin sunduğu hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, merkezin yeniden açılmasının sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.