Edremit'teki Yangın Kontrol Altına Alındı
Kazdağı Milli Parkı'ndaki orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan, Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormana da sıçrayan yangına; 6 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 70 personel ile müdahale edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Şevki MORALI-Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),
Kaynak: DHA
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