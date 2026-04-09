Efe Fidan'a Ağırlaştırılmış Müebbet
09.04.2026 15:27
Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ağır ceza verildi.

Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) ölü bulunmasına ilişkin yargılanan erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Efe Fidan (20), maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından son sözü sorulan Fidan, suçlamayı reddetti. Olayın intihar olduğunu öne süren Fidan, "Benim tek suçum Teslime'nin tatlı diline inanıp silahı çantasına koymamdır." dedi.

Teslime Hanedan'ın babası Beytullah Hanedan ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti sanığa, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Beytullah Hanedan, "Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu." dedi.

Hanedan ailesinin avukatı Ahmet Çetinbilek ise "Otopsi raporundaki darp cebir bulguları ve mesajlardaki dökümler incelendiğinde, tasarlayarak bir cinayet olduğu kanaatindeyiz. Ancak mahkeme bunun tasarlayarak olmadığına kanaat getirdi. Biz bu noktada bir itirazda bulunacağız üst mahkemeye, bunun tasarlayarak işlenen bir cinayet olduğuna yönelik itirazlarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Olay

Kalfaköy Mahallesi'nde 6 Ağustos 2025'te yolda hareketsiz yatan kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğu belirlenmişti.

Tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan Hanedan'ın erkek arkadaşı Efe Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, Fidan tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fidan hakkında "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

