Efe Kaya Çağlar: YDT'de Türkiye 10.'sı - Son Dakika
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Efe Kaya Çağlar: YDT'de Türkiye 10.'sı

Efe Kaya Çağlar: YDT\'de Türkiye 10.\'sı
26.07.2025 11:01
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Adana Final Fen Lisesi öğrencisi Efe Kaya Çağlar, YDT'de 79 doğru ile Türkiye 10.'sı oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi'ndeki (YDT) başarısıyla Türkiye 10'uncusu olan Adana Final Fen Lisesi öğrencisi Efe Kaya Çağlar, üniversitede mühendislik alanında eğitim almayı hedefliyor.

YKS'nin YDT oturumuna İngilizceden giren Adana Final Fen Lisesi öğrencisi Çağlar, 80 sorunun 79'unu doğru yapmayı başardı.

Bu alanda Türkiye 10'uncusu olan Çağlar, sayısal puan türünde de 698'inci sırada yer aldı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla sevinç yaşayan 17 yaşındaki genç, mutluluğunu ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Sınava hem okulda hem evde hazırlandı

Efe Kaya Çağlar, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren İngilizceye ilgi duyduğunu söyledi.

Okulunda çok güzel eğitim gördüğünü ifade eden Çağlar, şöyle konuştu:

"Okuldan eve gelince yarım saat dinlenip sonra 2-3 saat çalışıyordum. Genelde konu odaklı çalıştım. Önce eksiğim olan konunun videolarını izledim, sonra sorularını çözdüm ve eksik yerlerimi bulup tamamladım. Okulun olmadığı günlerde, her biri 40 dakika süren ders şeklinde 4-5 saat çalışıyordum."

Çağlar, video oyunları ve yabancı filmlerin de dil öğrenmesine katkıda bulunduğunu anlattı.

Desteklerinden dolayı ailesi, okul idarecileri, öğretmenleri ve arkadaşlarına teşekkür eden Çağlar, "Okulda öğretmenlerimiz çok düzenli ve disiplinliydi. Aynı zamanda kendilerini alanlarında da çok geliştirmişlerdi. Öğretmeyi gerçekten iyi biliyorlar ve bizle ilgileniyorlardı." dedi.

Çağlar, üniversite tercihini Türkiye 698'incisi olduğu sayısal puan türüne göre yapacağını belirterek, "Gelecekte başta endüstri, havacılık veya uzay alanları olmak üzere mühendislik okumayı düşünüyorum çünkü hem iş imkanları iyi hem de böyle mesleklere ilgim vardı." diye konuştu.

"Çalışma programını bozmamaya, aksatmamaya gayret gösterdik"

Baba Alper Deniz Çağlar da oğlunun, disiplinli ve başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Bizler, her veli gibi özenle hareket ettik. Çocuğumuzun isteklerini kırmamaya, çalışma programını bozmamaya, aksatmamaya gayret gösterdik. Onun haricinde kendisinden çalışmasını bekledik. Mühendislik istiyor, tercihlerine saygı duyuyorum. Hangi mühendislik olursa olsun bizim için gurur verici."

Baba Çağlar, ilgi ve alakalarından dolayı Adana Final Fen Lisesi öğretmenlerine teşekkür etti.

İlk 1000'de 10 öğrenci

Adana Final Okulları Genel Müdürü Turhan Orhan da bugüne kadar okulun öğrencilerinden YKS'de iki Türkiye birincisi, bir de Türkiye üçüncüsünün çıktığını vurguladı.

Sınavdan bu yıl da güzel sonuçlar aldıklarını söyleyen Orhan, şunları kaydetti:

"Dil alanında 10'unculuğa Efe Kaya Çağlar ile imza attık. Bütün çocuklarımız çok başarılıydı. İlk 1000'de 10 öğrencimiz ve çeşitli derecelerimizin olması da bizi ayrıca gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen önce velilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve çocuklara şükranlarımı sunuyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Yolları, şansları, bahtları açık olsun."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Efe Kaya Çağlar: YDT'de Türkiye 10.'sı - Son Dakika

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