Efeler Belediyesi'nin Bayramlaşma Programında Birlik Beraberlik Vurgusu

(AYDIN)- Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Menderes Park'ta düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında vatandaşlar ve partililer ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Menderes Park'ta düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlar ile buluştu. Buluşmaya; Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, adalet ve kararlılık vurgusu ön plana çıktı.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunan Başkan Anıl Yetişkin, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayacaklarının altını çizdi. Türkiye'nin ve yerel yönetimlerin gücünü halktan aldığını belirten Yetişkin, kurumsal iradeye ve demokratik değerlere yönelik hiçbir müdahalenin sonuç vermeyeceğini ifade etti. Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teslim alınamayacak "güçlü bir çınar" olduğunu söyledi.