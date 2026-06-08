Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Mesai Arkadaşlarıyla Piknikte Buluştu

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen piknik etkinliğinde belediye personeli ve aileleriyle buluştu. Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Yetişkin, belediye çalışanlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Yetişkin, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen piknikte mesai arkadaşları ve aileleriyle tek tek selamlaşarak sohbet etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Binlerce kişinin katıldığı organizasyonda çalışanlar ve aileleri, Pınarbaşı'nın doğasında müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

"MAAŞLARIN ARDINDAN TEDİYE ÖDEMELERİNİ DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Piknik programında personele hitap eden Yetişkin, belediye çalışanlarının her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Çalışanların emeklerinin karşılığını zamanında almasının büyük önem taşıdığını belirten Yetişkin, maaş ödemelerinin ardından tediye ödemelerinin de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Konuşmasında personelin özverili çalışmalarına dikkati çeken Yetişkin, "Her koşulda önceliğimiz mesai arkadaşlarımızdır. Büyük bir özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Maaş ödemelerimizin ardından tediye ödemelerini de gerçekleştireceğiz" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Çalışanların ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Çeşitli etkinliklerle eğlenen belediye personeli ve aileleri, keyifli anlar yaşarken organizasyon samimi görüntülere sahne oldu.