Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, yeni Aydın Emniyet Müdürü Karaduman'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, yeni Aydın Emniyet Müdürü Karaduman'ı ziyaret etti

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Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, yeni Aydın Emniyet Müdürü Karaduman\'ı ziyaret etti
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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Karaduman'a yeni görevinde başarılar diledi.

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti. Yetişkin, Karaduman'a yeni görevinde başarılar diledi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın'ın huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatının çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı ziyaretin sonunda Başkan Yetişkin, misafirperverliğinden dolayı Karaduman'a teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yetişkin'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA
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