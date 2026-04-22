Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde Erken 23 Nisan Kutlaması
Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde Erken 23 Nisan Kutlaması

22.04.2026 15:51  Güncelleme: 16:38
Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutladı. Şiirler, şarkılar ve gösterilerle dolu programda çocuklar Atatürk temalı kıyafetler giydi.

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde düzenlenen 23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi ve öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları gösterileri sahneledi. Atatürk temalı kıyafetler giyen çocuklar, etkinliklerde görsel sunumlar gerçekleştirdi.

Velilerin de katıldığı programda çocukların sahne performansları ilgiyle izlendi. Etkinliklerde öğrencilerin hem eğlenmesi hem de bayramın anlam ve önemini öğrenmesi amaçlandı.

"Çocuklarımız bizim en büyük gurur kaynağımız"

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların böylesine anlamlı bir günü bilinçle kutlamasının önemine dikkati çekerek, "23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmiş eşsiz bir bayramdır. Bu özel gün vesilesiyle tarihini ve değerlerinin bir kez daha farkına varan çocuklarımız bizim en büyük gurur kaynağımız. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu güzel programda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, kurum çalışanlarımıza ve katkı sunan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

