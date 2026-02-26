Efeler Belediyesi, Miniklere Afet Bilinci Eğitimi Verdi

(AYDIN) – Efeler Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, toplumda afet bilincini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki özel gündüz bakım evleri ile belediyeye ait gündüz bakımevlerinde eğitim ve tatbikat programları gerçekleştirildi.

Efeler Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, erken yaşta afet bilinci oluşturmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında ilçedeki özel gündüz bakım evleri ile Efeler Belediyesi'ne ait gündüz bakımevlerinde kapsamlı eğitim ve tatbikat programları düzenledi.

Deprem ve yangın başlıklarında eğitim verildi

Alanında uzman personel tarafından verilen eğitimlerde deprem, yangın ve diğer olası afet durumlarında yapılması gerekenler, miniklere hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Çocuklar, afet anında "çök-kapan-tutun" hareketini nasıl yapacaklarını öğrenirken; güvenli tahliye süreçlerini de uygulamalı tatbikatlarla deneyimledi. Eğitimler, çocukların yaş gruplarına uygun, sade ve anlaşılır bir dille gerçekleştirildi.

Tatbikatlarla doğru davranış biçimleri uygulandı

Tatbikatlarla çocuklar, olası bir afet anında panik yapmak yerine doğru davranış biçimlerini uygulamayı deneyimleme fırsatı buldu. Eğitim sonunda çocuklara afet bilincini pekiştirmeleri amacıyla eğitici boyama kitapları hediye edildi.

Veliler ve okul yönetimleri, eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, erken yaşta verilen afet bilinci eğitiminin önemini vurguladı. Aileler, çocuklarının güvenliği için atılan adımlar dolayısıyla Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve emeği geçen ekibe teşekkür etti.

Efeler Belediyesi yetkilileri, afetlere hazırlığın küçük yaşta kazanılan bilinçle başladığını belirterek ilçede eğitim çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti.