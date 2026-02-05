Efeler Belediyesi'nin "Evde Bakım Hizmeti" Uygulaması Başladı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, "Evde Bakım Hizmeti" uygulamasını hataya geçirdi. Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesinde yürütülen çalışmayla, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine gidilerek, temel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Uygulamanın ilk gününde belediye ekipleri, günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşların evlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde yüzeysel ev temizliği yapılırken, saç ve sakal tıraşı ile kişisel bakım hizmeti de sunuldu. Hizmetten faydalanan vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan Evde Bakım Hizmeti ile özellikle sağlık sorunları nedeniyle hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan, yalnız yaşayan ve bakacak yakını bulunmayan bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Hizmet kapsamında; yürüme güçlüğü yaşayan, Demans ve Alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan, ağır kronik hastalığı olan, yatağa bağımlı ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara düzenli aralıklarla bakım hizmeti sunulacak.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ya da yakınları, Efe Masa ve Efe-Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Ayrıca muhtarlar ve komşular da ihtiyaç sahibi vatandaşlar adına talepte bulunabiliyor.