Efeler Belediyesi Kent Lokantası'nda "Askıda Yemek" ile Dayanışma Güçleniyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin hizmete açtığı, Aydın'ın ilk Kent Lokantası'nda devam eden "Askıda Yemek" uygulamasıyla dayanışma güçleniyor.

Efeler Belediyesi Kent Lokantası, vatandaşlara sağlıklı, temiz ve uygun fiyatlı yemek ulaştırıyor. Kent Lokantası'nda hazırlanan menüler, belirlenen hijyen kuralları ve kalite standartları çerçevesinde günlük olarak sunuluyor. "Askıda Yemek" uygulamasıyla da gönüllü vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine doğrudan katkı sunabiliyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kent Lokantası'nı "kimsenin kendini dışlanmış hissetmediği bir Efeler" hedefinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, sosyal belediyeciliğin en temel amacının vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.