Efeler Belediyesi Kent Lokantası'nda "Askıda Yemek" ile Dayanışma Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Efeler Belediyesi Kent Lokantası'nda "Askıda Yemek" ile Dayanışma Güçleniyor

27.01.2026 17:51  Güncelleme: 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, Aydın'ın ilk Kent Lokantası'nı açarak 'Askıda Yemek' uygulaması ile dayanışmayı güçlendiriyor. Sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek sunan lokanta, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin hizmete açtığı, Aydın'ın ilk Kent Lokantası'nda devam eden "Askıda Yemek" uygulamasıyla dayanışma güçleniyor.

Efeler Belediyesi Kent Lokantası, vatandaşlara sağlıklı, temiz ve uygun fiyatlı yemek ulaştırıyor.  Kent Lokantası'nda hazırlanan menüler, belirlenen hijyen kuralları ve kalite standartları çerçevesinde günlük olarak sunuluyor. "Askıda Yemek" uygulamasıyla da gönüllü vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine doğrudan katkı sunabiliyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kent Lokantası'nı "kimsenin kendini dışlanmış hissetmediği bir Efeler" hedefinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, sosyal belediyeciliğin en temel amacının vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Kent Lokantası, Yerel Haberler, Güncel, Efeler, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi Kent Lokantası'nda 'Askıda Yemek' ile Dayanışma Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
20:56
ABD Başkanı Trump: Suriye’nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 23:40:36. #7.11#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Kent Lokantası'nda "Askıda Yemek" ile Dayanışma Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.