Efeler Belediyesi'nden Kent Refahını Artıran Hizmet Atağı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, son iki yılda altyapı yatırımlarından sosyal yardımlara, kadın istihdamından yerel üretimin markalaşmasına kadar geniş bir alanda hizmet ağını büyüterek kent refahını artırdı.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in göreve geldiği 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana Efeler'de eğitimden sağlığa, altyapıdan kültür ve sosyal projelere kadar birçok hizmet hayata geçirildi. Bu kapsamda Kent Lokantası, açıldığı günden bu yana 130 bini aşkın vatandaşı sağlıklı ve ekonomik yemeğe ulaştırdı.

Türkan Saylan Misafirhanesi ise bini aşkın kadına güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sağladı. Mutfaktan sınırsız internete kadar modern bir donanıma sahip tesis; genç kadınlar, kamu personeli ve engelli bireylere sağlanan yüzde 50 indirim avantajıyla hizmet veriyor.

Ayrıca, Efem Kart ve Efe Mobil uygulaması ile belediye hizmetleri ve yerel esnaf arasında etkileşim sağlandı. Belediye hizmetlerine hızlı erişim sağlayan sistem, 200 anlaşmalı işletmede geçen indirimlerle halkın alım gücünü destekledi. Vatandaşlar toplam 3 milyon TL indirimden faydalandı.

"Kent Dostu İşletmeler Projesi" kısa sürede kentin çevre hareketine dönüştü. Proje kapsamında enerji tasarrufu, geri dönüşüm, engelli erişimi ve ışık kirliliğinin önlenmesi gibi kriterleri karşılayan işletmeler, Efem Kart sistemi üzerinden görünür hale getirilerek kentte örnek teşkil ediyor."

Sosyal yardım çalışmaları kapsamında "Kardeş Eli Projesi" ile 2 bin 300 haneye destek sağlanırken, evde bakım hizmetleriyle yaşlı ve engelli 400 vatandaşa hizmet verildi. Ayrıca alışveriş kartları ve giyim destekleriyle sosyal yardımlar sürdürüldü. Evde Bakım Hizmetleri de yaşlı ve engelli vatandaşlara berber, kuaför ve temizlik hizmeti sundu.

"Afet Destek Konteynırı" projesiyle kent, olası krizlere karşı daha dirençli hale getirildi. Stratejik noktalara yerleştirilen konteynerler, afet anında mahalle sakinlerinin temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlıyor."

Avrupa Birliği finansmanı, UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle açılan Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), 15-29 yaş arası gençlere dijital beceriler kazandırıyor, 10-15 yaş grubundaki çocuklarda ise geleceğin mesleklerini tanıma fırsatı veriliyor.

Özel bireylerin sosyal yaşamına destek

"Engelsiz Efeler" hedefi doğrultusunda Kadıköy Mahallesi'nde hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi ve Fahrettin Balyurt Engelsiz Yaşam Parkı, özel bireylerin sosyal hayata katılımını arttırıyor. Merkez; sunduğu eğitimler, rehabilitasyon faaliyetleri ve yaratıcı atölye çalışmalarıyla 100 özel gereksinimli bireyin sosyalleşmesine katkı sağlıyor."

Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Bisiklet Festivali, Kahve Festivali, Kestane ve İncir Festivali ile kentin kültürel hayatına katkı sunuldu. Ayrıca, belediye, geçmişe dönük tüm borçlarını da ödedi. Kitap Kafe'nin kapsamı da artırdı. Ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen öğrencilerin kentte ilk tercihi olan Kitap Kafeler'de uzman öğretmenler eşliğinde soru çözümleri başlatıldı.

3 binden fazla kişiye psikolojik danışmanlık imkanı

Kadın, Aile ve Çocuk Psiko-Sosyal Destek Merkezleri de faaliyetlerine devam ediyor. Tüm hizmetlerin ücretsiz sunulduğu merkezler, aile ekonomisine yılda 21 milyon TL'yi aşan katkı sağladı. Efeler Belediyesi'nin Hasanefendi, Zafer ve Cumhuriyet mahallelerinde hizmet veren Psiko-Sosyal Destek Merkezleri ise iki yılda 3 binden fazla kişiye psikolojik danışmanlık imkanı sundu. Altyapı ve üstyapı çalışmalarında ise iki yıl içinde 90 bin metrekare parke taşı ve 135 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirildi. Temizlik hizmetleri kapsamında da ilçedeki çöp konteynerleri yenilendi.

Ürün sayısı 63'e çıkarıldı

Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası ile kestaneden enginara, zeytinyağından Ege otlarına kadar ilçenin tüm zenginlikleri modern tesislerde dünya standartlarında uygun ürünlere dönüşüyor. AR-GE çalışmaları ve marka tescilleriyle güçlenen Efeler Belediyesi ürünleri, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya raflarında yerini alıyor. Öte yandan Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda üretim kapasitesi artırılarak ürün çeşitliliği genişletildi. İki yıl içinde ürün yelpazesine 43 yeni çeşit ilave edilerek, toplam ürün sayısı 63'e çıkarıldı.

Efeler Belediyesi ile Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslar ise kadınların hem yeteneklerini keşfetmesine hem de ekonomik hayatta daha güçlü yer almasına imkan sağlıyor. Pınarbaşı Mesire Alanı, Tepecik Mesire Alanı ve Işıklı Parkı, başlatılan kapsamlı bakım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuştu.