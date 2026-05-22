Efeler Belediyesi'nden Arife Günü Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Desteği
Efeler Belediyesi'nden Arife Günü Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Desteği

22.05.2026 12:01  Güncelleme: 13:43
Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için 26 Mayıs Salı günü Tellidede ve Kemer Mezarlıkları'na ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Servisler, Bey Camii önünden saat 10.00-17.00 arasında her saat başı kalkacak.

Efeler Belediyesi, 26 Mayıs Salı günü Tellidede ve Kemer Mezarlıkları'na vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Vatandaşların kabir ziyaretleri sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla düzenlenen hizmet kapsamında servisler, saat 10.00 ile 17.00 arasında her saat başı Bey Camii önünden hareket edecek. Hizmet ile özellikle yaşlı, ulaşım imkanı kısıtlı ve mezarlıklara gitmekte zorlanan vatandaşların ziyaretlerini daha kolay şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar, anlamlı uygulama nedeniyle Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

