Efeler Belediyesi'nden Arife Günü Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Desteği

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Efeler Belediyesi, 26 Mayıs Salı günü Tellidede ve Kemer Mezarlıkları'na vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Vatandaşların kabir ziyaretleri sırasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla düzenlenen hizmet kapsamında servisler, saat 10.00 ile 17.00 arasında her saat başı Bey Camii önünden hareket edecek. Hizmet ile özellikle yaşlı, ulaşım imkanı kısıtlı ve mezarlıklara gitmekte zorlanan vatandaşların ziyaretlerini daha kolay şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar, anlamlı uygulama nedeniyle Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.