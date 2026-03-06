Efeler Belediyesi'nden "Kardeş Eli" Dayanışması

(AYDIN) – Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Kardeş Eli" projesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına umut olmaya devam ediyor. Proje kapsamında ramazan ayının başlangıcından bu yana 2 bin adet gıda kolisi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Efeler Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal dayanışma projeleriyle de vatandaşların yanında oluyor. Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesinde faaliyet gösteren "Kardeş Eli" projesi, ekonomik zorluk yaşayan ailelere destek ulaştırarak kentteki dayanışma kültürünü büyütüyor.

Sosyal yardım ekipleri mahalle mahalle geziyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardım çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalıyor. Hazırlanan gıda kolileri, ekipler tarafından titizlikle teslim ediliyor. Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren toplamda 2 bin haneye gıda desteği sağlandığı bildirildi.

"Efeler'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Sosyal belediyecilik anlayışının fiziksel hizmetlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Efeler'de kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir kent oluşturmak istiyoruz. Belediyeciliği yalnızca yol, kaldırım gibi fiziksel hizmetlerle sınırlı görmüyoruz. Vatandaşlarımızın zor günlerinde yanında olmak, onların ihtiyaçlarına dokunmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Kardeş Eli projemizle dayanışmayı büyütmeye ve ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaşmaya devam edeceğiz."