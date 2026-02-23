Efeler Belediyesi, Ramazan Ayında Sosyal Destek Çalışmalarıyla Dayanışmayı Büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efeler Belediyesi, Ramazan Ayında Sosyal Destek Çalışmalarıyla Dayanışmayı Büyütüyor

23.02.2026 15:00  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, alışveriş kartı desteği ve evde bakım hizmetleri sunarak sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

(AYDIN)Efeler Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla evde bakım hizmetlerinden gıda kolisi ve alışveriş kartı desteğine, sosyal destek giyim noktasından başvuru kanallarına uzanan çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Efeler'de hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmediği bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Dayanışmayı büyüten bir Efeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Efeler Belediyesi, ramazan ayı öncesinde başlattığı sosyal destek çalışmalarına devam ediyor. Evde bakım hizmetleri kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde düzenli ziyaretler yapılırken; ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırıldı. Kardeş Eli Projesi kapsamında ise alışveriş kartı desteği sağlandı. Ramazan öncesinde hizmete açılan Sosyal Destek Giyim Noktası'nda ise kadın, erkek ve çocuklara yönelik kıyafetler ücretsiz olarak sunuluyor.

Evde bakım hizmetleri kapsamında berber, kuaför ve ev temizliği

Evde Bakım Hizmetleri'nin merkez ve kırsal mahallelerde yürütüldüğü, alanında uzman ekiplerin düzenli ziyaretlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğu belirtildi. Yürüme güçlüğü yaşayan, Alzheimer ve demans gibi rahatsızlıkları bulunan, kronik hastalığı olan ya da yatağa bağımlı vatandaşlara berber ve kuaför hizmeti ile ev temizliği hizmeti verildiği kaydedildi.

Gıda kolileri "EFESYA" ekiplerince hanelere ulaştırıldı

Ramazan ayına sayılı günler kala Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde belirlenen aileleri ziyaret ederek gıda kolilerini hanelere ulaştırdı.

Kardeş Eli Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla binlerce ailenin sofrasına destek sağlandı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara market alışverişlerinde kullanmaları için alışveriş kartları dağıtılıyor. Kartlar, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Dayanışmaya katkı sunmak isteyen hayırseverler, Efeler Belediyesi Efe Masa birimi ve Çağrı Merkezi üzerinden projeye destek verebilecek.

Sosyal destek giyim noktası hizmete açıldı

Ramazan öncesinde hizmete açılan Sosyal Destek Giyim Noktası'nda ise kadın, erkek ve çocuklar için hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.

"Dayanışmayı büyüten bir Efeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Yetişkin, çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde, "Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birbirimizin desteğini daha çok hissettiğimiz bir zamandır. Efeler'de hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmediği bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Evde Bakım Hizmetlerimizden Sosyal Destek Giyim Noktamıza, gıda kolilerinden alışveriş kartı desteğine kadar tüm projelerimiz bu anlayışın bir sonucudur. Dayanışmayı büyüten bir Efeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Sosyal Destek Giyim Noktası ve diğer sosyal yardımlar için Efe Masa, Efe Mobil uygulaması ve 444 8009 hattı üzerinden başvuruda bulunabildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Anıl Yetişkin, Yerel Yönetim, Alışveriş, Efeler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi, Ramazan Ayında Sosyal Destek Çalışmalarıyla Dayanışmayı Büyütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:39:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi, Ramazan Ayında Sosyal Destek Çalışmalarıyla Dayanışmayı Büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.