Efeler Belediyesi, Ramazan Ayında Sosyal Destek Çalışmalarıyla Dayanışmayı Büyütüyor

(AYDIN) – Efeler Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla evde bakım hizmetlerinden gıda kolisi ve alışveriş kartı desteğine, sosyal destek giyim noktasından başvuru kanallarına uzanan çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Efeler'de hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmediği bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Dayanışmayı büyüten bir Efeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Efeler Belediyesi, ramazan ayı öncesinde başlattığı sosyal destek çalışmalarına devam ediyor. Evde bakım hizmetleri kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde düzenli ziyaretler yapılırken; ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırıldı. Kardeş Eli Projesi kapsamında ise alışveriş kartı desteği sağlandı. Ramazan öncesinde hizmete açılan Sosyal Destek Giyim Noktası'nda ise kadın, erkek ve çocuklara yönelik kıyafetler ücretsiz olarak sunuluyor.

Evde bakım hizmetleri kapsamında berber, kuaför ve ev temizliği

Evde Bakım Hizmetleri'nin merkez ve kırsal mahallelerde yürütüldüğü, alanında uzman ekiplerin düzenli ziyaretlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğu belirtildi. Yürüme güçlüğü yaşayan, Alzheimer ve demans gibi rahatsızlıkları bulunan, kronik hastalığı olan ya da yatağa bağımlı vatandaşlara berber ve kuaför hizmeti ile ev temizliği hizmeti verildiği kaydedildi.

Gıda kolileri "EFESYA" ekiplerince hanelere ulaştırıldı

Ramazan ayına sayılı günler kala Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde belirlenen aileleri ziyaret ederek gıda kolilerini hanelere ulaştırdı.

Kardeş Eli Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla binlerce ailenin sofrasına destek sağlandı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara market alışverişlerinde kullanmaları için alışveriş kartları dağıtılıyor. Kartlar, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Dayanışmaya katkı sunmak isteyen hayırseverler, Efeler Belediyesi Efe Masa birimi ve Çağrı Merkezi üzerinden projeye destek verebilecek.

Sosyal destek giyim noktası hizmete açıldı

Ramazan öncesinde hizmete açılan Sosyal Destek Giyim Noktası'nda ise kadın, erkek ve çocuklar için hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.

"Dayanışmayı büyüten bir Efeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Yetişkin, çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde, "Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birbirimizin desteğini daha çok hissettiğimiz bir zamandır. Efeler'de hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız hissetmediği bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Evde Bakım Hizmetlerimizden Sosyal Destek Giyim Noktamıza, gıda kolilerinden alışveriş kartı desteğine kadar tüm projelerimiz bu anlayışın bir sonucudur. Dayanışmayı büyüten bir Efeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Sosyal Destek Giyim Noktası ve diğer sosyal yardımlar için Efe Masa, Efe Mobil uygulaması ve 444 8009 hattı üzerinden başvuruda bulunabildiği belirtildi.