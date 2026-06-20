Efeler Belediyesi'nden Yks'ye Giren Öğrenci ve Ailelerine Destek

(AYDIN)- Efeler Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri için sınav merkezlerinin önünde ikram araçları kurdu.

Efeler Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) boyunca öğrenci ve velilere destek oldu. Bu kapsamda ilçe genelindeki sınav merkezleri önünde kurulan stantlar ve mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde görev alan belediye ekipleri, öğrencileri okul girişlerinde karşıladı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in talimatıyla yürütülen çalışma çerçevesinde sınav süresince okul çevrelerinde bekleyen veliler ile sınava giren öğrencilere sıcak ve soğuk içecek ikram edildi.