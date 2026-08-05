Efeler Belediyesi, ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek, fare ve hamamböceğine karşı düzenli ilaçlama çalışmaları yapıyor. Zararlıların henüz larva dönemindeyken kontrol altına alınması hedefleniyor.

Efeler Belediyesi, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, kent zararlılarının üreme alanlarını tek tek kontrol ederek düzenli ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, sivrisineklerin çoğalmasını önlemek amacıyla foseptikler, havuzlar, kovalar, saksılar ve kullanılmayan araç lastikleri gibi su birikintisi oluşabilecek noktalarda larvasit uygulamaları yapıyor. Böylece zararlıların henüz larva dönemindeyken kontrol altına alınması hedefleniyor.

Öte yandan fare ve hamamböceklerinin yoğun olarak üreyebildiği kanalizasyon sistemlerinde de ilaçlama ve kontrol çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.