Efeler Belediyesi Pınarbaşı Kafe'yi Yeniledi

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki Pınarbaşı Kafe'yi yenileyerek kapasitesini artırdı, kışlık kapalı alan ve oyun grupları ekledi. Vatandaşlar, Efem Kart ve Efe Mobil ile kafe hizmetlerinden yüzde 20 indirimle faydalanabilecek.

Efeler Belediyesi Pınarbaşı Mesire Alanı'nda yer alan Pınarbaşı Kafe yenilenerek daha konforlu hale getirerek kapasitesini artırdı.

Kafenin yenilenmesiyle birlikte üstü kapalı kışlık bir alan oluşturuldu. Böylelikle ziyaretçiler yağmurlu ya da soğuk havadan etkilenmeden doğayla iç içe vakit geçirebilecek.

Öte yandan, Efem Kart ve Efe Mobil uygulamaları ile Pınarbaşı Kafe'nin hizmetlerinde yüzde 20 oranında indirimle yararlanılabilecek.