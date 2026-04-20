Efeler Belediyesi, İlçe Genelinde Kent Estetiğini Güçlendiriyor
Efeler Belediyesi, İlçe Genelinde Kent Estetiğini Güçlendiriyor

20.04.2026 11:18  Güncelleme: 12:30
Efeler Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçedeki sokakları ve kaldırımları temizleyerek kent estetiğini ve çevre sağlığını güçlendiren kapsamlı bir çalışma başlattı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların huzur içinde yaşayacağı, bakımlı bir kent hedefiyle çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, baharın gelişiyle kent estetiğini güçlendirecek çalışmalara hız verdi.

Efeler Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçenin her noktasında estetik ve sağlığı ön plana çıkaran kapsamlı bir çalışma başlattı. İlçe genelindeki sokak araları, kaldırımlar ve orta refüjlerde kendiliğinden çıkan, hem görüntü kirliliğine yol açan hem de çevre sağlığını tehdit eden yabancı otlar, belediye ekiplerince temizleniyor. Modern ekipmanlar ve planlı bir iş bölümüyle yürütülen bu operasyon, ilçenin kent estetiğini güçlendirirken vatandaşlara daha ferah yaşam alanları sunuyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana temel önceliğimiz, vatandaşlarımızın huzurla nefes aldığı, bakımlı ve estetik bir kent inşa etmek oldu. Bahar aylarının canlılığını gölgeleyen bakımsız görüntülerin önüne geçmek için ekiplerimizle sahadayız. Efeler'in her sokağını kendi evimiz gibi görüyor, bu titizlikle çalışıyoruz. Daha temiz ve daha güzel bir Efeler için mesaimiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin mahallelerindeki yoğun çalışmasını memnuniyetle karşılayan ilçe sakinleri, hem hızı hem de sonuç odaklı yaklaşımı dolayısıyla Başkan Yetişkin'e teşekkürlerini iletti. Sokaklarının kısa sürede hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuştuğunu belirten vatandaşlar, "Ekiplerin titiz çalışması sayesinde kaldırımlarımız temizlendi, görüntü kirliliği ortadan kalktı. Taleplerimize hızlıca yanıt veren Başkanımız Anıl Yetişkin'e ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Anıl Yetişkin, Belediye, Efeler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi, İlçe Genelinde Kent Estetiğini Güçlendiriyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Efeler Belediyesi, İlçe Genelinde Kent Estetiğini Güçlendiriyor - Son Dakika
