Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi, Bir Yılda Bini Aşkın Kadını Ağırladı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkan Saylan Misafirhanesi, bir yılda bini aşkın kadını ağırladı.

Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi, yalnızca bir konaklama alanı olmanın ötesine geçerek, kadınlar için güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Cuma Mahallesi 202. Sokak Numara 6'da yer alan mekan, konaklama ihtiyacı duyan kadınlar için önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Misafirhane, uygun fiyat politikasıyla da dikkati çekiyor. Ekonomik koşulların zorlaştığı bugünlerde, vatandaşların bütçesini koruyan hizmet sayesinde birçok kadın güvenli ve kaliteli bir konaklama imkanına erişirken, aynı zamanda parasını da cebinde tutabiliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 18-25 yaş arası genç kadınlara, engelli bireylere ve gelir durumu yetersiz olan kadınlara yüzde 50 indirim uygulanması da projenin öne çıkan yönleri arasında yer alıyor.

Türkan Saylan Misafirhanesi; tek, iki ve üç kişilik odalarıyla farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Ortak kullanım alanlarında ders çalışma alanları, misafirlerin yemeklerini rahatlıkla hazırlayabilecekleri tam donanımlı mutfak bulunuyor. Çamaşır yıkama, kurutma ve ütü gibi günlük ihtiyaçlar için gerekli tüm ekipmanlar da kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

İlk yılında binden fazla kadın tarafından tercih edilen Türkan Saylan Misafirhanesi, konforlu yapısı, güvenliği ve uygun fiyatlarıyla beğeni topluyor.