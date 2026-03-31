Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi, Bir Yılda Bini Aşkın Kadını Ağırladı - Son Dakika
Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi, Bir Yılda Bini Aşkın Kadını Ağırladı

31.03.2026 12:26  Güncelleme: 13:37
Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkan Saylan Misafirhanesi, bir yılda bini aşkın kadını ağırladı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkan Saylan Misafirhanesi, bir yılda bini aşkın kadını ağırladı.

Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi, yalnızca bir konaklama alanı olmanın ötesine geçerek, kadınlar için güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Cuma Mahallesi 202. Sokak Numara 6'da yer alan mekan, konaklama ihtiyacı duyan kadınlar için önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Misafirhane, uygun fiyat politikasıyla da dikkati çekiyor. Ekonomik koşulların zorlaştığı bugünlerde, vatandaşların bütçesini koruyan hizmet sayesinde birçok kadın güvenli ve kaliteli bir konaklama imkanına erişirken, aynı zamanda parasını da cebinde tutabiliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 18-25 yaş arası genç kadınlara, engelli bireylere ve gelir durumu yetersiz olan kadınlara yüzde 50 indirim uygulanması da projenin öne çıkan yönleri arasında yer alıyor.

Türkan Saylan Misafirhanesi; tek, iki ve üç kişilik odalarıyla farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. Ortak kullanım alanlarında ders çalışma alanları, misafirlerin yemeklerini rahatlıkla hazırlayabilecekleri tam donanımlı mutfak bulunuyor. Çamaşır yıkama, kurutma ve ütü gibi günlük ihtiyaçlar için gerekli tüm ekipmanlar da kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

İlk yılında binden fazla kadın tarafından tercih edilen Türkan Saylan Misafirhanesi, konforlu yapısı, güvenliği ve uygun fiyatlarıyla beğeni topluyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi, Bir Yılda Bini Aşkın Kadını Ağırladı - Son Dakika

Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi, Bir Yılda Bini Aşkın Kadını Ağırladı - Son Dakika
