Efeler'de Çocuk Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Efeler'de Çocuk Şenliği Coşkusu

14.06.2026 17:01  Güncelleme: 18:09
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Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen “Efeler Çocuk Şenliği” renkli görüntülere sahne oldu.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen "Efeler Çocuk Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Pınarbaşı Mesire Alanı, bu kez binlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla dev bir açık hava festivaline ev sahipliği yaptı. Doğanın kalbinde düzenlenen şenlikte; Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesindeki kukla gösterilerinden kent orkestrasının performanslarına kadar pek çok sanatsal etkinlik çocuklarla buluştu.

Zihinsel gelişimi destekleyen akıl ve zeka oyunları alanları, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve animasyonlar minik konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Şenlik kapsamında belediyeye bağlı gündüz bakımevlerinin gerçekleştirdiği yıl sonu gösterileri ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlikte çocukların ve ailelerin coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, şenliğin açılış konuşmasında birlik, beraberlik ve süreklilik mesajı verdi. Çocukların uzun süredir bu özel güne hazırlandığını belirten Yetişkin, şöyle konuştu:

"ŞENLİĞİMİZİ GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

"Bugün küçük hanımefendilerin ve küçük beyefendilerin günü. Bu anlamlı buluşmayı geleneksel hale getirmek istiyoruz; nitekim bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da inşallah her sene hep beraber bu mutluluğu paylaşacağız. Burada miniklerimizin büyük bir heyecanı var ancak şurada bekleyen annelerin, babaların, anneannelerin ve babaannelerin heyecanı çok daha başka. Herkes evladının ne yapacağını gururla ve heyecanla bekliyor. Tüm çocuklarımıza ve ailelerimize iyi eğlenceler diliyorum."

Konuşmasında görevi başında uğradığı saldırı sonucu şehit olan Aydınlı polis memurunu da unutmayan Yetişkin, "Aydın'ımızdan bir şehidimiz var. Kendisini rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, vatanımız sağ olsun. Ailesine, dostlarına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Organizasyonun arkasındaki büyük emeğe dikkati çeken Yetişkin, "Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma kocaman bir alkış istiyorum. Çocuklarımız haftalardır, öğretmenlerimiz keza aynı şekilde uzun süredir çalışıyor. Burayı hazır hale getiren personelimiz de günlerdir büyük emek veriyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efeler'de Çocuk Şenliği Coşkusu - Son Dakika

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