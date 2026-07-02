Efeler Belediyesi'nden Renkli Açık Hava Etkinliği

(AYDIN) - Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat organizasyonu, ilçe sakinlerini açık havada bir araya getirdi. Yaz döneminin ilk büyük açık hava etkinliklerinden biri olan program, farklı sanat topluluklarının aynı sahnede buluştuğu renkli performanslara sahne oldu.

Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Efeler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Oyunları Topluluğu, Kadın Ritim Topluluğu, Kent Orkestrası ve Efe Dans Akademi sırayla sahne aldı. Geleneksel halk danslarından modern koreografilere uzanan geniş bir repertuvar sunan ekipler, ritim gösterileri ve orkestra dinletileriyle izleyicilere keyifli saatler yaşattı.

Kültürel iş birliği kapsamında gecenin konuk ekibi Germencik Belediyesi Çiçek Kızlar Topluluğu sahne aldı. Komşu ilçeden gelen topluluk, sergilediği performansla geceye farklı bir renk katarken, iki belediyenin sanatsal ortaklığı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlikle ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sanatla dolu muhteşem bir akşam yaşadıklarını belirterek, "Pınarbaşı Mesire Alanımızın eşsiz atmosferinde; halk oyunlarından ritme, danstan müziğe uzanan dopdolu programımızda hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bu güzel akşamda bizlerle beraber olan Germencik Belediye Başkanımız Sn. Burak Zencirci'ye, Germencik Belediyesi Çiçek Kızlar Topluluğu'na, Efe Dans Akademi'ye, Kent Orkestramıza, Halk Oyunları Topluluğumuza, Kadın Ritim Grubumuza ve etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.