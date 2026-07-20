Efeler Belediyesi, Yeşil Alanlardaki Düzeleme Çalışmalarını Sürdürüyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklar, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarında bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Efeler, Meşrutiyet ve Adnan Menderes mahallelerindeki parklar ile yaya ve araç ulaşımını olumsuz etkileyen, kaldırımları kapatan ağaç dallarını budadı. Çalışmalar sayesinde hem güvenlik artırıldı hem de ağaçların daha sağlıklı gelişimi desteklendi. Çalışmalarla mahallelerin estetik görünümüne de katkı sağlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan parklarda ahşap bank montajı gerçekleştirirken, çocuk oyun gruplarında da bakımını ve onarımını yaptı. Düzenli olarak sürdürülen çalışmalarla parkların daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü kullanılması hedefleniyor.

YEŞİL ALANLARDA TEMİZLİK SÜRÜYOR

İlçe genelindeki yeşil alanlarda da bakım işlemleri devam ediyor. Adnan Menderes, Çeştepe, Kemer, Girne ve Işıklı mahallelerinde bulunan parklarda çim biçme, ot temizliği ve çevre bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, yeşil alanların düzenli görünümünü korurken vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve ferah ortamlarda zaman geçirebilmesi için çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.