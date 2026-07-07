Efeler Belediyesi, Kent Genelinde Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, Kent Genelinde Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

07.07.2026 15:41  Güncelleme: 17:00
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Efeler Belediyesi, Orta ve Cuma mahallelerinde sıcak asfalt öncesi söküm işlemlerine başladı. Çalışmalar tamamlandığında yollar daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

(AYDIN)- Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollarda ulaşım sağlayabilmesi amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Orta ve Cuma mahallelerinde gerçekleştirilecek sıcak asfalt çalışması öncesi ekipler tarafından söküm işelmleri başladı. Kullanım ömrünü tamamlayan ve zamanla bozulan yol zemininin iş makineleriyle kaldırıldığı çalışmalarda, sıcak asfalt uygulaması için gerekli hazırlıklar yürütülüyor. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından yol, sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Yenilenecek yol ile hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanacak. Özellikle günlük araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede gerçekleştirilecek çalışma, ulaşım kalitesini artırırken yol kaynaklı sorunların da önüne geçecek. Ekipler, çalışmalar sırasında hem iş güvenliği kurallarına hem de trafik akışının en az seviyede etkilenmesine dikkat ediyor. Planlama doğrultusunda yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

Mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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