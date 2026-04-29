Efeler Genelinde Yol Çalışmalarıyla Yaşam Kalitesi Artıyor

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yenileme, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.

Çeştepe Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan yol, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltla kaplandı. Şehir merkezi ile kırsal mahalleler arasında önemli bir güzergahta yürütülen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Asfaltlama çalışmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım konforu önemli ölçüde artırıldı, özellikle yoğun kullanılan güzergahta yaşanan toz, çamur ve zemin bozukluğu gibi sorunlar ortadan kaldırıldı. Çalışma sayesinde araç trafiği de daha güvenli hale geldi.