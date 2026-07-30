Efeler’in tarihi çarşılarında kapsamlı temizlik çalışması

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayakkabıcılar Çarşısı, Hasır Pazarı ve Zafer Mahallesi sokaklarında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, hijyen ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarihi Ayakkabıcılar Çarşısı, Hasır Pazarı ve Zafer Mahallesi sokaklarında geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda, özel donanımlı vakumlu yol süpürme araçları kullanıldı. Mesai, hem çarşı esnafın ve vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak hem de ekiplerin yoğun sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi amacıyla uygun zaman dilimlerinde yürütüldü. Kentin tarihi ticaret merkezindeki kaldırımlar, sokak araları ve pazar alanları detaylıca temizlenerek hijyenik hale getirildi.

ESNAF VE VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YETİŞKİN'E TEŞEKKÜR

Çalışmaların ardından memnuniyetlerini dile getiren bölge esnafı ve mahalle sakinleri, çevre temizliğine gösterilen hassasiyetten dolayı Başkan Anıl Yetişkin'e ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Çarşı esnafı, yeni güne temiz bir çevrede başlamanın hem ticareti hem de bölgeye gelen vatandaşları olumlu etkilediğini vurguladı.