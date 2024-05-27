EFES-2024 Birleşik Tatbikatı Halk Günü'nde büyük ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

EFES-2024 Birleşik Tatbikatı Halk Günü'nde büyük ilgi

EFES-2024 Birleşik Tatbikatı Halk Günü\'nde büyük ilgi

Türkiye’nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliğini taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın son provası olan Halk Günü faaliyeti, askeri personel aileleri, şehit ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

27.05.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliğini taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın son provası olan Halk Günü faaliyeti, askeri personel aileleri, şehit ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Halk Günü faaliyetinde karada, denizde ve havada, senaryo gereği belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri ve müşterek unsurlar tarafından tespit edilerek imha edildi. Aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve silah sistemlerinin de kullanıldığı tatbikat, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü dünyaya gösterdiği bir tatbikat"

Tatbikatla ilgili izlenimlerini paylaşan emekli asker Erol Kaya, şunları söyledi:

"Tatbikat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dosta güven veren, düşmana korku salan bütün imkan ve kabiliyetleriyle halkımıza açık olarak icra ediliyor. Tatbikatta tabii ki savunma sanayi açısından geliştirilmiş yeni harp silahlarını görmekten çok memnun oldum. Emeği geçen bütün personele çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tatbikatlar daha geniş çaplı, başarılı bir şekilde sürdürülmeye devam edilir. Tatbikata çok sayıda yabancı ülke silahlı kuvvetlerine mensup personel ve birlikler de katılıyor. Onlarla birlikte çalışmış olmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya çapında gücünü ve güvenilirliğini dünyaya gösterdiği bir tatbikat. Olağanüstü bir kalabalık var. Yediden yetmişe birçok vatandaşımız ilgi göstermiş. Çok güzel bir şey. Kapalı bir kutu olmaktan ziyade halkın önünde cereyan eden bir tatbikat. Özellikle gençlere baktığımızda heyecanla tatbikatı gözlemlediklerini görüyoruz. Bunu çok olumlu buluyorum. Tatbikatların halka açık olarak icra edilmesinin önemli olduğunu değerlendiriyorum"

"Türk Ordusu'nun güçlü olması gerekiyor"

Tatbikatı izleyen 10 yaşındaki Aras Akdoğan da tatbikatı çok başarılı bulduğunu ifade etti.

Emekli öğretmen Gülseren Gökmen "Türk Ordusu'nun yenilmezliğinin devamı için bu tatbikatların olması gerekli. Topraklarımızın korunması lazım. Güçlü bir ordunun da sürekli bir devamı gerekli. Tatbikatların olmasının da önemi çok büyük. İsteriz ki dünyada hiç savaş olmasın ama Türk ordusunun da güçlü olması gerekiyor" diye konuştu.

"Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyoruz"

Esat Çağrıcı da "Güzel şeyler gördük. Yaradan askerimize güç kuvvet versin. Askerlerimize başarılar dilerim" ifadesini kullanırken, Ali Karacaoğlu "Tatbikatı güzel bulduk. Gözümüze hoş gelen atışlar yaptılar. Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

"Gurur verici"

74 yaşındaki Aytaç Özcan ise "Tatbikat gurur verici. Bizim askerlik zamanımızda da yapıyorduk böyle şeyleri. Türk ordusu, Türk milleti için gurur verici bir şey" şeklinde konuştu.

"Göğsümüz kabardı"

Tatbikatı torunu kucağına alarak izleyen Hasan Sözüdoğru da "Göğsümüz kabardı. Kendi silahlarımız, kendi askerlerimiz. İlk defa katılıyoruz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

TATBİKATTAN GÖRÜNTÜLER

2.VİDEO

YURTTAŞLARLA RÖPORTAJ

Kaynak: ANKA

Türkiye, Efes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EFES-2024 Birleşik Tatbikatı Halk Günü'nde büyük ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 17:58:01. #1.11#
SON DAKİKA: EFES-2024 Birleşik Tatbikatı Halk Günü'nde büyük ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement