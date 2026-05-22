EFES-2026 Tatbikatı'ndaki Yabancı Askerlerin Görüşleri

22.05.2026 13:28
Brezilya ve Letonya askerleri, EFES-2026 Tatbikatı'nda Türk ordusuyla birlikte çalışmanın faydalarını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 Tatbikatı'na katılan Brezilya ve Letonyalı askerlerin görüşlerini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, tatbikattan görüntülerin yanı sıra Brezilya ve Letonya askerlerinin görüşlerine de yer verildi.

Tatbikata Brezilya adına katılım sağlayan asker, "Türk ordusunu ve burada bulunan diğer müttefik ordular ile kuvvetleri tanımak adına büyük bir fırsat. Çünkü bunun müşterek bir tatbikat olduğunu biliyoruz. Birleşik ve müşterek harekatları nasıl icra ettiğinizi öğrenmek bizim için çok değerli. Burayı çok sevdik ve bizi buraya davet ettiği için Türk ordusuna teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatbikata Letonya adına katılım sağlayan bir diğer asker ise "Bunun gerçekten büyük ve etkileyici bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Farklı ülkelerin ve farklı unsurların birlikte çalışmasını, birlikte çalışabilirliği ve usulleri geliştirmesini gözlemlemek gerçekten keyif vericiydi. Elbette Letonya olarak biz oldukça küçük bir ülkeyiz ancak silahlı kuvvetlerimiz var. Birlikte eğitim görmek, birbirimizden öğrenmek bizim için çok değerli. Bu hepimiz açısından gerçekten çok faydalı." dedi.

Kaynak: AA

