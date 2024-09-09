Efes Selçuk Belediye Başkanı: Solo Türk gösterilerinin yapılmamasını kabul etmiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Efes Selçuk Belediye Başkanı: Solo Türk gösterilerinin yapılmamasını kabul etmiyoruz

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek Solo Türk gösterilerinin yapılmamasına tepki gösterdi. Sengel, milli bayramların kurtuluşları kapsamadığı bir durumda tasarruf tedbirlerinin bahane edilmesini üzücü olarak değerlendirdi.

09.09.2024 23:09  Güncelleme: 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. Yılı kutlamalarında, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek Solo Türk gösterilerinin yapılmamasına tepki gösteren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Tasarruf tedbirleri milli bayramları kurtuluşları kapsamayan bir durumdayken bunun bahane edilmesini çok üzücü olarak değerlendiriyorum" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı gün olan 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. yılı gururu, sabahtan akşama kadar devam eden kutlamalarla coşkuyla yaşandı.

Sabah 09.00'da "102. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile başlayan ve tüm gün süren kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Lozan Meydanı'na yapılan Fener Alayı yürüyüşü ile sona ererken, kutlamalara bu yıl Solo Türk gösterilerinin yapılmaması gölge düşürdü.

Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılmadığı ifade edilen Solo Türk'süz 9 Eylül ise İzmirlilerden tepki aldı.

Solo Türk'ün 9 Eylül'de gösteri yapmamasına bir tepki de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den geldi. 9 Eylül gururunun coşkuyla yaşandığını belirten Başkan Sengel, Solo Türk'ün gösterisinin engellenmesini ise 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.

"Cumhuriyet değerlerinin sonucu olduğunu düşünüyorum"

Kurtuluş günü coşkusuna ilişkin düşüncelerini aktaran Sengel, şunları söyledi:

"İzmir'in kurtuluşunun 102. yılı. Bunu çok büyük bir gurur olarak değerlendiriyorum. Şu anda olduğumuz alanlar dahilinde düşündüğümüzde ilk defa ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'den başlamak üzere milli mücadelenin 19 Mayıs 1919 yılı başladığını, 30 Ağustos Zafer Bayramımızla birlikte de devam eden ve sonrasında da o Misak-ı Milli sınırları dahilinde kurtuluşun bir parçası olan ve esasını oluşturan İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü şu anda bir kadın belediye başkanı olarak burada kutluyor olmanın inanılmaz büyük bir gurur olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet değerlerinin sonucu olduğunu düşünüyorum. O anlamda bir bütün gün boyunca sabahtan başlayarak gerçekten İzmir'e yakışır kutlamalar şenliği oldu."

"İzmir'de Solo Türk'ün semalarda uçmasının engellenmesi"

Tasarrufun milli bayram kutlamalarını kapsamadığını hatırlatan Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Solo Türk bizim için çok kıymetli gerçekten. Bir de biz İzmir'de her seferinde buna alışmış insanlarız. Tasarruf tedbirleri dahilinde bir kurtuluşun engellenmiş bir kurtuluşun şenliğinin içerisindeki olan aksiyonun engellenmiş olmasını çok da doğru bulmuyoruz. Tasarruf tedbirleri milli bayramlar kurtuluşları kapsamayan bir durumdayken bunun bahane edilmesini çok üzücü olarak değerlendiriyorum. Çünkü o göklerde Solo Türk'ün gezmesi o milli duygularımızın hepsini ortaya çıkaran şeylerdir. O yüzden biz üzgünüz. Ancak dediğim gibi birçok şeyden tasarruf edilmezken, Solo Türk'ün şurada İzmir'de semalarda uçmasının engellenmiş olmasını çok da kabul ettiğimizi söyleyemeyiz."

Kaynak: ANKA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Politika, Selçuk, Güncel, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediye Başkanı: Solo Türk gösterilerinin yapılmamasını kabul etmiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:57:56. #1.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediye Başkanı: Solo Türk gösterilerinin yapılmamasını kabul etmiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement