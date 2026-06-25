Efes Selçuk'ta Yaz Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Yaz Okulu Kayıtları Başladı

25.06.2026 11:11  Güncelleme: 12:14
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Efes Selçuk Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Okulu için kayıtlar başladı.

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Okulu için kayıtlar başladı.

7-14 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan Yaz Okulu programında spor, sanat, müzik ve teknoloji alanlarında birçok farklı branş yer alıyor. Çocukların hem sosyal becerilerini geliştirmeleri hem de ilgi duydukları alanlarda kendilerini keşfetmeleri amacıyla hazırlanan program kapsamında basketbol, voleybol, halk oyunları, modern dans, satranç, robotik kodlama, İngilizce, resim ve çeşitli müzik eğitimleri verilecek.

Yaz Okulu'nda gitar, piyano, keman, çello, bateri, darbuka, erbane, bendir ve hang drum gibi müzik branşlarının yanı sıra yaratıcı drama etkinlikleri de çocuklarla buluşacak.

Çocukların yaz aylarını güvenli, eğitici ve keyifli bir ortamda geçirmelerini hedefleyen Yaz Okulu, aynı zamanda onların sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak.

Kontenjanla sınırlı olan Yaz Okulu için son başvuru tarihi 1 Temmuz olarak belirlenirken, kayıt ve bilgi işlemleri Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nin binlerce çocuğu farklı farklı kurslarla buluşturduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Etkinlik merkezimiz adeta bir akademi oldu, bir kütüphaneden fazlası oldu. Çocuklarımız için yıl boyunca kuşların düzenlendiği Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezimizde yaz tatili için de çocuklarımızı birbirinden eğlenceli ve öğretici kurslar bekliyor. 7- 14 yaş arası çocuklarımızı bu yaz da etkinlik merkezimize bekliyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Okulu, çocuklara yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri, yeni yetenekler keşfedebilecekleri ve unutulmaz bir yaz dönemi yaşayabilecekleri bir ortam sunacak.

Katılımcılar 0232 892 17 20 numaralı telefon üzerinden ücretsiz kurslarla ilgili bilgi alarak kayıt yaptırabilecekler.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Yaz Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika

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