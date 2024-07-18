Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kurslarına Binlerce Çocuk ve Genç Katılıyor - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kurslarına Binlerce Çocuk ve Genç Katılıyor

Okulların kapanmasıyla birlikte Efes Selçuk Belediyesi tarafından ücretsiz olarak başlatılan yaz okulu kurslarına yaklaşık bin çocuk ve genç katılıyor. Yaz kurslarında kültür sanattan spora birçok farklı kategoride açılan yaz okulu kursları bulunuyor.

18.07.2024 11:11
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(İZMİR) - Okulların kapanmasıyla birlikte Efes Selçuk Belediyesi tarafından ücretsiz olarak başlatılan yaz okulu kurslarına yaklaşık bin çocuk ve genç katılıyor. Yaz kurslarında kültür sanattan spora birçok farklı kategoride açılan yaz okulu kursları bulunuyor. Kurslar için konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Farklı spor dallarında verilen kurslar ile çocuklarımıza ve gençlerimize dokunmaya devam ediyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, yılın her döneminde kentte yaşayan çocukların ve gençlerin kültür, sanat ve sporla iç içe olması için çalışmalarını sürdürüyor. Okulların kapanmasıyla birlikte açılan yaz okulu kurslarına öğrenciler kadar yetişkinler de ilgi gösteriyor.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen gitar, keman, piyano, resim, satranç ve ritim kurslarının yanı sıra basketbol, voleybol, kız futbol, jimnastik, modern dans ve halk oyunları gibi spor dallarında da kurslar düzenleniyor. Kurslara katılan öğrenciler oldukça mutlu olduklarını belirtirken, kursları yakından takip eden öğrenci velileri, böylesine dolu dolu ve yoğun geçen kursları çocukları için etkinleştiren Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür etti.

Efes Selçuk'ta yaşayan çocukların ve gençlerin kültür sanat ve sporla iç içe olmalarını çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezimizde yıl boyu devam eden kurslar ve farklı spor dallarında verilen kurslar ile çocuklarımıza ve gençlerimize dokunmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın bir topa, bir müzik aletine dokunması, halk oyunlarıyla modern dans ile iç içe olması bizim için birçok şeyden önemli. Yaz tatili bu kurslar için çok daha verimli bir zaman. Ben Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kurslarına katılım gösteren tüm çocuklarımıza, ailelerine ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi bünyesinde açılan yaz okulu spor kursları, yaz sezonu sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kurslarına Binlerce Çocuk ve Genç Katılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kurslarına Binlerce Çocuk ve Genç Katılıyor - Son Dakika
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