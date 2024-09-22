Efes Selçuk Belediyesi Yerel Tohum İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Yerel Tohum İş Birliği Protokolü İmzaladı

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Efes Selçuk Belediyesi, Karaot Yerel Tohum Derneği ile ortak çalışma ve iş birliği protokolü imzaladı. Bu protokol ile tarımsal üretim ve sağlıklı gıda uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

22.09.2024 10:24  Güncelleme: 10:33
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi, eylül ayı meclis toplantısında oy birliği ile alınan kararla Karaot Yerel Tohum Derneği ile ortak çalışma ve iş birliği protokolü imzaladı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel,  "Bu protokolü hayata geçirdiğimizde üretimin ne kadar kıymetli olduğunu ve üretimi ne kadar yayabilirsek o kadar iyi sonuçlar alabileceğimizi de önümüzdeki dönem içerisinde görecek ve keyifli bir üretim sezonuna dahil olacağız. Aslında biz geleceğe yerel tohumu şimdiden ekiyoruz" dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'ndeki ve kent genelindeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, tohum ve tarımsal ürünlerin üretilmesi, depolanması, dağıtılması için ekolojik tarım ve sağlıklı gıda üzerine çalışmalar yapan Karaot Yerel Tohum Derneği ile imzalanan Ortak Çalışma ve İş birliği Protokolü ile Efes Selçuk Belediyesi, üreticiyi desteklemeye devam edecek.

İmzalanan protokol kapsamında Karaot Yerel Tohum Derneği, köylerdeki üreticilere sağlıklı ve doğru tarım uygulamaları, atalık tohum ve fide üretimi, gübre ve su kullanımı gibi tarımsal üretime katma değer sağlayacak konular hakkında köy toplantıları düzenleyerek, tarım ürünleri ve metotları hakkında eğitim verecek. Aynı zamanda Belediye'nin kamusal yeşil alanlarının tamamında yapılacak olan peyzaj ve çevre düzenlemelerine Karaot Yerel Tohum Derneği danışmanlık yaparak Belediye'ye ait sera ve tarlalarda peyzajda kullanılacak bitkilerin üretimine destek olacak.

"Keyifli bir üretim sezonuna dahil olacağız"

Karaot Yerel Tohum Derneği ile imzalanan ortak çalışma ve İş birliği Protokolü ile keyifli bir üretim sezonuna dahil olacaklarını ve geleceğin yerel tohumlarını şimdiden ektiklerini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Karaot Derneği'nin ilk kurulduğu günden itibaren işin içerisinde olan çok değerli Cevdet Önder ile birlikte geçen ay itibariyle meclisimizden oy birliğimiz ile geçirdiğimiz ortak çalışma ve işbirliği protokolümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde Efes Tarlası Yaşam Köyü, bütün köylerin hepsine dağılacak ve belediyeye ait olan arazilerde üretim tüm hızıyla devam edecek. Bunu yerel tohumla yapacağız. Şu anda bu protokolü gerçekleştirdiğimizde üretimin ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar yayabilirsek çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi de önümüzdeki dönem içerisinde gerçekleştireceğiz ve keyifli bir üretim sezonuna dahil olacağız. Aslında biz geleceğe yerel tohumu şimdiden ekiyoruz. Ondan sonrasında da bütün köylerimizde bu üretimin hasıl olmasına sebep olacak" ifadelerini kullandı.

Efes Selçuk Belediyesi Yerel Tohum İş Birliği Protokolü İmzaladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi Yerel Tohum İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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