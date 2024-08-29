Efes Selçuk Belediyesi Zafer Turnuvası Plaj Voleybolu Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Efes Selçuk Belediyesi Zafer Turnuvası Plaj Voleybolu Etkinliği Gerçekleşti

Efes Selçuk Belediyesi'nin Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Pamucak Sahili'nde düzenlenen Zafer Turnuvası Plaj Voleybolu etkinliği genç sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Turnuvaya 4 ayrı kategoride 38 voleybol takımı katıldı.

29.08.2024 17:00  Güncelleme: 18:16
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi'nin Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Pamucak Sahili'nde düzenlenen Zafer Turnuvası Plaj Voleybolu etkinliği genç sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Plaj Voleybol Turnuvası'na 4 ayrı kategoride 38 voleybol takımı katıldı.

Efes Selçuk Belediyesi'nin Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Pamucak Sahili'nde düzenlenen Zafer Turnuvası Plaj Voleybolu etkinliği sona erdi. Turnuvaya katılan voleybol takımlarının oyuncuları iki gün süren turnuvada plajın, denizin ve sporun tadını çıkardı. Turnuvaya katılan gençler turnuvanın çok keyifli geçtiğini ve her yaz düzenlenmesini istediklerini aktardı. Hem eğlenmenin hem rekabet etmenin keyfini çıkaran sporcular, bu etkinliğin aynı zamanda diğer voleybol takımlarıyla bir araya gelip sporcularla tanışma imkanı sunması açısından da önemli olduğunu söyledi.

Başarılı sporculara madalya

Yıldız Erkekler Kategorisi'nin birincisi Yıldızlar takımı sporcuları Aras Hasan Korkmaz ve Yiğit Efe Özkan olurken ikincisi MTB takımı sporcuları Yunus Ocak ve Yağız Kırkar, üçüncüsü ise Efes Bird Takımı sporcuları Duru Babacan ve Turan Efe Esen oldu.

Genç Erkekler Kategorisi'nin birincisi Efes Selçuk Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları Recep Baykara ve Necip Çömez olurken, ikincisi Efes Selçuk Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları Efe Becer ve Utku Akağaç, üçüncüsü ise Efes Selçuk Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcularından Emirhan Kuzey Akar, Arda Gül ve Muhammed Emin Açış oldu.

Genç Kızlar Kategorisi'nin birincisi Efes Selçuk Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcularından Ecrin Türk ve Ceylin Türk olurken, ikincisi Sorucu 2 Voleybol Takımı'nın sporcuları Buse Doğan ve Adasu Avcı, üçüncüsü ise Sorucu 4 Voleybol Takımı sporcuları Melek Uysal ve Betül Battal oldu.

Yıldız Kızlar Kategorisi'nin birincisi Efes Selçuk Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları Hiranur Kaçmaz ve Nidanur Demirkafa olurken, ikincisi Sorucu A Voleybol Takımı sporcuları Damla Kalkmaz ve Ece Ürel, üçüncüsü ise Efes Selçuk Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları Meliha Su Yıldırım ve Irmak Altuntaş oldu.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, Efes Selçuk Spor Kulübü Voleybol Takımı Antrenörleri Yeliz Değişmez ve Naci Aydın, tüm sporcuları tebrik ederek dereceye girenlere madalyalarını taktı.

Kaynak: ANKA

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