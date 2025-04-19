Efes Selçuk'ta Barista Kursu Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Barista Kursu Sertifika Töreni Düzenlendi

Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Barista Kursu'nun son gününde 24 kursiyere sertifikaları verildi. Katılımcılara kahve yapımı ve yeni nesil makinelerin kullanımı gibi konularda eğitim verildi.

19.04.2025 11:22  Güncelleme: 13:22
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Barista Kursu'nun son gününde kursiyerler sertifikalarını aldı. 12 kişilik gruplar halinde, iki haftaya bölünen eğitim programında kursiyerlere kahvelerin ideal yapımı, yeni nesil kahve makinelerinin nasıl kullanılacağı, sütün nasıl köpürtüleceği ve farklı kahve çeşitlerinin nasıl hazırlanacağı ile ilgili eğitim verildi.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi bahçesindeki mobil araçta üç gün süren Barista Kursu'na toplamda 24 kursiyer katıldı. Kursun son gününde, sertifika törenine Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, Efes Selçuk Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Vedat Yolcu ve kursiyerler katıldı.

Efes Selçuk'ta sayıları gün geçtikçe artan kahve dükkanlarına olan ilgi ve oluşan barista istihdamını karşılamak için başlatılan Barista Kursu'na yoğun ilgi gösteren kursiyerler, eğlenirken öğrenmenin de keyfini çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'nin uyum içerisinde güzel çalışmalara imza attığına değinen Efes Selçuk Belediyesi Siyasi Başkan Yardımcısı Erhan Güzel, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Efes Selçuk Belediyesi özellikle bu dönemde Cemil Başkanımız ve Filiz Başkanımızla son derece uyumlu bir şekilde, çok güzel çalışmalara imza atıyor. Bütün o sıkıntılı sürece rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçeye hiçbir ayrım göstermeksizin bu etkinlikleri, faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu anlamda Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel adına hem Cemil Başkanımıza, hem Sosyal Hizmetler Daire Başkanımıza sizlerin nezdinde teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu kurslarında devamını diliyoruz. Barista Kursu da en keyifli kurslardan birisi. 130 saat süren Barista Kursu'nun da yapılması ile ilgili Zeki Bey elinden geleni yapacak. Umarım hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Tüm arkadaşlarımıza değerli katılımları için teşekkürlerimi iletiyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi arasında uyumlu bir iş birliği olduğuna değinen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı da şöyle konuştu:

"26 farklı kurs merkezimiz var. Selçuk'ta olmaktan ayrı bir keyif duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi arasındaki bu uyumlu iş birliğini güçlendirdikleri için Filiz Başkanımıza ve Kütüphaneler Müdürü Vedat Yolcu'ya teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de bu kurslara katılan sizlere ediyoruz. Çünkü burada bir meslek öğrenebilmek adına kısa sürede olsa bir emek sarf ediyorsunuz. Güzel kısmı da bunun daha da fazlasını bizlerden talep ediyorsunuz. Siz yeter ki her zaman talep etmeye devam edin. Bizler kamunun ve bütçenin el verdiği şekilde tüm hizmetleri sunmak adına burada görevliyiz."

Efes Selçuk'ta düzenlenen Barista Kursu'na kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiğine değinen Meslek Fabrikası Eğitmeni Ercan Turan ise "Selçuk ilçemizde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Dairesi Başkanlığı'na bağlı Meslek Fabrikası Müdürlüğü'nün mobil Barista Kursu'nda kursiyerlerimizle beraber üç günlük atölye havasında başladık. Burada yoğun ilgi var. Kursiyerlerimize kahvenin sunumunu, tadımını ve güncel olarak tüketilen kahveler hakkında eğitimler veriyoruz. Meslek Fabrikası'nda gene 130 saatlik ileri seviye Kahve Yapımı ve Sunumu adı altında bir kursumuz daha var. Burada da kahvenin yeşil halinden tüketimine kadar tüm aşamaları an ve an işliyoruz. Bu eğitimlerimizde uluslararası geçerliliğe sahip bir belge de veriyoruz. Bu sayede kursiyerlerimiz piyasada tercih edilir hale gelip meslek hayatına başlamış oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Barista kursunun çok keyifli geçtiğini aktaran Kursiyer Bahar Çalışkan, "Çok keyifli ve detaylı bir kurstu. Hem ürünlerinin yoğunluklarını hem dereceler hakkında ayrıntılı bir kurstu. Kahve yapmak dışarıdan çok kolay görünüyor ama işin içine girdiğinizde makinalar, detayları, suyun ve sütün sıcaklığı, ürün yoğunluğu, asit dengesi hepsinin ne kadar önemli olduğunu bu kursta görmüş olduk. Eğitmenimiz Ercan hocamıza teşekkür ediyorum. Efes Selçuk Belediyesi'ne bu şartları sağladığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Kursiyer Selma Uçar, "Çok zevkli ve güzel bir deneyim oldu benim için. Burada, dışarıda içtiğimiz kahvelere hiç benzemeyen kahveler yaptık. Makinaları kullanmayı, kahvelerin ayarlarını, tüm kahvelerin yapımının özelliklerini öğrendik. Çok zevkli ve keyifliydi. Tekrar saat olarak daha uzun süren Barista Kursuna da katılmayı isteriz. Kahve içmeyi sevdiğim için bu kursa gelmek istedim. Özelliklerini de öğrenmek istedim. Bize bu kursu veren değerli Erhan hocamıza, vesile olan Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Barista Kursu Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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