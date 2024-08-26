Efes Selçuk'ta Büyük Taarruz'un 102. yılı kutlandı - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Büyük Taarruz'un 102. yılı kutlandı

Efes Selçuk'ta Büyük Taarruz'un 102'inci yılı, Kurtuluş Yolu Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 'Cumhuriyet'in tüm ilkelerine sahip çıkanlar, Atatürkçü düşünceye sahip çıkanlar Cumhuriyet'e sahip çıkanlardır. İşte onlar Atatürk'e sahip çıkanlardır' dedi.

26.08.2024 16:53  Güncelleme: 19:06
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(İZMİR)- Efes Selçuk'ta, Büyük Taarruz'un 102'inci yılı, Kurtuluş Yolu Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Cumhuriyet'in tüm ilkelerine sahip çıkanlar, Atatürkçü düşünceye sahip çıkanlar Cumhuriyet'e sahip çıkanlardır. İşte onlar Atatürk'e sahip çıkanlardır" dedi.

Efes Selçuk'ta Büyük Taarruz'un 102'inci yılı nedeniyle Kurtuluş Yolu Anıtı önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, meclis üyeleri, siyasi parti temsilci ve üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışından, 26 Ağustos Büyük Taarruz emrine kadar geçen zamanı anlattı. Tolga Mert, "Atatürk, bunları aklıyla, keskin zekasıyla, cesaretiyle ve halkına olan inancıyla gerçekleştirdi. Devrimleri aklıyla gerçekleştirdi. Modern Türkiye Cumhuriyeti'ni aklıyla kurdu. Tüm dünyanın saygı duyduğu lider özelliğini aklıyla kazandı. Aklımızda hep çok yaşa Ata'm, fikirlerin her daim yaşasın. Zaferimizin 102'inci yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Yolu Anıtı'nı ilçeye kazandıran Heykeltıraş Mehmet Aksoy, "Saat tam 12.30'da güneş Kurtuluş Anıtı'nın içine girecek. Saniyesi saniyesine, dakikası dakikasına güneş yerinde durdukça, dünya ekseni ve yörüngesinde dönmeye devam ettikçe Atatürk'ün gölgesi buraya düşecek. Bu anıt bir Atatürk saatidir, şaşmaz. Hep doğruları söyler" diye konuştu.

"Atatürkçü düşünceye sahip çıkanlar Cumhuriyet'e sahip çıkanlardır"

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'a Kurtuluş Anıtı gibi bir değer kattınız ve değer katmaya da devam ediyorsunuz. Mehmet Aksoy'un da konuşmasında dediği gibi bu bir Atatürk saatidir. Her 26 Ağustos'ta, Büyük Taarruz'un olduğu günde saat 12.30'da Atatürk'ün gölgesi Efes Selçuk'a ve tüm Türkiye'ye tekrardan doğacaktır. Cumhuriyet'in tüm ilkelerine sahip çıkanlar, Atatürkçü düşünceye sahip çıkanlar Cumhuriyet'e sahip çıkanlardır. İşte onlar Atatürk'e sahip çıkanlardır. İşte o kişiler göğsünü gere gere bu meydanlara gelenlerdir. Sanat tarihle, sanat her şeyden önce bilimle birleşmiştir. O yüzden Mehmet Bey'in elini gururla sıkıyor ve çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zeybek ekibi, büyük beğeni topladı

Başkan Sengel'in konuşmasının ardından Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi kursiyerlerinden Zeynep Arslan "30 Ağustos" adlı şiirini okudu. Kutlamalar kapsamında Belediye zeybek ekibinin dans gösterisi, vatandaşların beğenisini topladı.

Saat 12.30'u gösterdiğinde törene katılan tüm katılımcılar, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin Kurtuluş Yolu Anıtı'nda görülmesine şahit oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Büyük Taarruz'un 102. yılı kutlandı - Son Dakika

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