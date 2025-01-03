Efes Selçuk'ta Çalışan Anneler İçin 'Ayışığı Masal Evi' Projesi

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, çalışan annelerin destekçisi olacak "Ayışığı Masal Evi" projesi için anket çalışması başlattı. Yeterli talep gelmesi durumunda hayata geçirilecek Ayışığı Masal Evi ile çocuklar, anneleri geceleri çalışırken güvenli bir ortamda kalabilecek.

Gece çalışan annelerin çocuklarını güvenli bir şekilde emanet edebilecekleri Ayışığı Masal Evi'ni hayata geçirmeyi planlayan Efes Selçuk Belediyesi, başlatılan anket çalışması ile gelen talepler doğrultusunda projeyi faaliyete geçirecek.

Efes Selçuk'ta ikamet eden ve gece çalışmak durumunda olan kadınlar, Efes Selçuk Belediyesi ve Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in tüm sosyal medya hesaplarından verilen bağlantıya girerek ankete katılabilecek ve görüşlerini bildirerek Ayışığı Masal Evi projesine katkı sağlayabilecek.

Başkan Sengel, projeye ilişkin, "Çocuklarımızın güvenli ve mutlu bir ortamda olması, annelerimizin huzurla çalışabilmesi bizim önceliğimiz. Bunun için bir anket çalışması başlattık. Bu çalışmanın sonucunda gelecek olan talep doğrultusunda Ayışığı Masal Evi hayata geçecek" dedi.