Efes Selçuk'ta Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı

Efes Selçuk\'ta Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı

Efes Selçuk Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde İZMİRGAZ, İZSU, TELEKOM ve Gediz Elektrik iş birliğiyle doğal gaz ve altyapı çalışmalarına başladı. Çalışmalar sonucunda mahalle sakinlerinin 2025'te doğal gaz hizmetine kavuşması bekleniyor.

19.12.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde, İZMİRGAZ, İZSU, TELEKOM ve Gediz Elektrik iş birliğiyle doğal gaz ve altyapı çalışmalarına başladı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ağustos ayında İZSU, GEDİZ, TELEKOM ve İZMİRGAZ yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda, kurumlar arasında uzlaşı sağlayarak vatandaşlara doğal gaz müjdesi vermişti.

Uzlaşının ardından 17 Aralık Salı günü ilçenin Atatürk Mahallesi'nde doğal gaz ve altyapı çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında 13 cadde ve sokakta öncelikli olarak İZMİRGAZ, İZSU, TELEKOM ve Gediz Elektrik tarafından tamamlanacak. Ardından Efes Selçuk Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda bu caddelerde aydınlatma artırımı ve düzenleme çalışmaları yapacak.

Aydınlatma çalışmalarının yanı sıra zemin döşeme işlemleri de belediye tarafından gerçekleştirilerek Atatürk Mahallesi sakinlerinin ve çarşı esnafının 2025 yılının Mayıs ayı sonunda doğal gaza kavuşması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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