Efes Selçuk'ta Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Düzenlendi

(İZMİR)- Efes Selçuk'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü farkındalık yaratan doğa dostu etkinliklerle kutlandı. Efes Selçuk Belediyesi'nin pazar yerinde düzenlediği "Atığını Getir, Hediyeni Götür" etkinliğinde geri dönüştürülebilir cam, plastik ve kartonlarını getiren Efes Selçuklu vatandaşlara fesleğen hediye edildi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin 8-11 yaş arası çocuklardan oluşan ve Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde müzik eğitmeni Kerim Akgüneş'in büyük bir özveriyle ritim eğitimi verdiği REFES Ritim Grubu'nun geri dönüştürülebilir atıklardan yaptıkları müzik enstrümanları ile verdikleri mini konser büyük beğeni topladı.

Çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmak, yeni nesillere geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara fesleğen dağıtan Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde her sene olduğu gibi vatandaşlarımız geri dönüştürülebilir atıklarını getiriyor, biz de onlara fesleğen hediye ediyoruz. Etkinliğimizde ayrıca çocuklarımız bizlere geri dönüştürülebilir malzemelerden elde ettikleri enstrümanlarla müzik dinletisi sundular. Amacımız farkındalık oluşturmak. Etkinlik çadırımıza atık getiren tüm vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ederiz. Yaşamak için çevreyi korumaya mecburuz. Hava, su, toprak olmadan yaşayamayız. Bu mümkün değil" dedi.

Geri dönüşüm bilincinin erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de çevre konusunda bilinçlendi.