Efes Selçuk'ta İkinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü Açıldı

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikincisini açtığı Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünde öğrenciler ile bir araya geldi.

Mevcut ekonomik koşullarda öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmayı hedefleyen Efes Selçuk Belediyesi, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsüne gösterilen ilgi ve talebin ardından ikinci yemek otobüsünü, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan okul bölgesine de taşıdı. Öğrencilerin 10 TL karşılığında öğle yemeklerini satın alabildiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, okulların öğle tatillerinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Sengel: "Her şeye rağmen bizi gülümseten çocuklarımız var"

Eğitim ve çocuk odaklı yaptığı sosyal projeler ile tanınan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ziyaretinde, çocukların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün ikincisinin açılışını yaptık. Hem 19 Mayıs İlköğretim Okulu'na hem de Cumhuriyet Mahallesi'nde olan Cumhuriyet Okulu'na da aynı zamanda fayda sağlıyor. Bu şekilde birinci Kent Lokantamızdan da başka bir noktaya da yepyeni bir öğrenci otobüsümüzü yerleştirmiş olduk. Bu kadar kötü giden bütün her şeye karşı bizi gülümseten çocuklarımız oldu. Umarım onların da karınları tok bir şekilde eğitim hayatlarına devam edebilecekler. Bu şekilde, bir birlik içerisinde, beraberlik içerisinde devam ettiğimizin de kanıtı oldu. Çocuklar mutlu, başkan mutlu" dedi.

Kutlu: "Güzel bir proje, güzel bir imkan"

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünün çocukların uygun fiyata sağlıklı beslenmesi açısından güzel bir imkan olduğuna değinen öğrenci velisi Harun Kutlu, "Güzel bir proje. Ben hem de eğitimci hem de bir baba olarak ülkenin ekonomik şartları belli olduğu için çocukların hem sağlıklı hem de uygun ücrete bir şey yiyebiliyor olmaları çok hoşumuza gidiyor. Bu güzel bir imkan" dedi.