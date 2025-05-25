Efes Selçuk'ta Ücretsiz Yerel Fide Dağıtımı

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, Karaot Yerel Tohum Derneği işbirliğiyle Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üretilen 14 bin yerel fideyi vatandaşlarla ücretsiz buluşturdu. Yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın teşviki amacıyla yapılan dağıtıma halk yoğun ilgi gösterdi.

Efes Selçuk Belediyesi, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde, Karaot Yerel Tohum Derneği işbirliğiyle yerel tohumlardan üretilen 14 bin adet fideyi halkla buluşturdu.

Yerel tohumları çoğaltmak, tarımsal üretimi desteklemek, halkı üretime dahil etmek amacıyla Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde, Karaot Yerel Tohum Derneği işbirliğiyle önemli bir tarımsal kalkınma hareketi başlatan Efes Selçuk Belediyesi bu yıl da yerel tohumlardan üretilen fideleri Efes Selçuklu vatandaşlarla ücretsiz paylaştı.

Engelsiz Kafe bahçesinde kurulan stantlarda dağıtılan pembe domates, çeri domates ve salçalık domates, tatlı sivri biber, tatlı kıl biber, Üçburun Köy biberi, Çarliston biber ve Yenipazar biberi fidelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üretilen yerel tohumlarla bahçesinde sürdürülebilir tarım çalışmaları yaptığını aktaran Barış Gültekin, "Ben her sene sürdürülebilir tarım yapmaya çalışıyorum kendi halimde. 3 yıldır belediyemizin bu fide dağıtımından faydalanıyorum. Daha önce tohumlardan da almıştım. Yeşil biber almıştım 3 sene önce ve onu hala sürdürüyorum. Tohumdan da fide alımından da devam ettiriyorum. Gücümüz yettiği kadar, bahçemizin imkanları dahilinde sürdürülebilir tarım yapmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Bu çok büyük bir görev. Sürdürülebilir tohumların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması çok önemli ve değerli bir katkı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"İyi yapılan işlerin yanındayız"

Yerel tohumun önemine değinen Emine Çakır, "Yerel tohumu hep arıyorum ama bulması çok zor. Yerel tohum çok önemli. Artık zararlı şeyler yemekten usandık. Her zaman, her fırsatta belediyemize çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. İyi yapılan işlerin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Vicdan Durmaz da geçtiğimiz senelerde dağıtılan fideleri ekerek çok memnun kaldığını belirten, "Geçen sene aldığımız fideleri de bahçemize ekmiştik ve çok memnun kalmıştık. Belediye Başkanımız Filiz Hanım'a teşekkür ederiz. Memnun kaldığım için bu sene fide dağıtımına tekrar geldim" ifadelerini kullandı.