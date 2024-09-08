Efes Selçuk\'un Kurtuluşu 102. Yıl Kutlamaları

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(İZMİR)- Efes Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla bir kutlama töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun Efes Selçuk. Bugün emperyalizmin karşısında durarak işgalden kurtuluşumuzu kutluyoruz. Bugün, sadece tarihte kalan bir gün değil. Bugün, sadece bir kutlama günü değil. Vazgeçmeyenlerin, direnenlerin ve savaşanların yazdığı bir destanın sonsuza kadar uzandığı gün bugün" dedi.

Efes Selçuk'un kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene İlçe Kaymakam Vekili Tire Kaymakamı Vural Karagül, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel yaptı. 8 Eylül'ün önemine vurgu yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin 30 Ağustos Zaferi ile taçlandığı gün bugün. Bizlerin, evimiz Selçuk'umuzun özgürlüğüne kavuştuğu gün, bugün. Bugün takvimlerde öyle bir yapraktı ki; bize ne çok şey anlatır aslında. Bugün bir ulusun, bir çift mavi gözün ışığında özgürlük ve bağımsızlık yolundaki yürüyüşünü anlatır. Bugün Selanikli bir yetim çocuğun askeri olduğu vatan topraklarını kaderine terk edemeyişini anlatır. Kendisine yazılmaya çalışılan kaderi reddedenlerin ne kadar kudretli, ne kadar kendilerinden emin olduklarını tüm dünyaya haykırdıkları; kendi kaderlerini kendilerinin yazdığı o kudretli gündür bugün. Bir tarihin çok ötesi, bir destanın çok fazlasıdır bugün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce 'Ya İstiklal ya Ölüm' şiarıyla yaşayan bir halka önderlik etmesi sonucu ve her şeyden öte kendi kararlılığıyla 'Geldikleri gibi giderler' diyen bir liderin memleketteki vatanseverlere önderlik ettiği bir gün bugün. O mücadele ki; onca yokluğa, imkansızlığa karşın bir ulusun, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, köylüsüyle, kentlisiyle sadece tek bir ülküye kilitlenmesinin sonucudur. Bu ülkünün adı bağımsızlıktır. Dünya üzerinde bir halkın topyekün bir şekilde vatanı için savaştığı başka bir mücadeleyi tarih bu yazmamıştır. Çünkü kurtuluş ancak bağımsızlık ile taçlanırsa bir destan haline dönüşür. Kurtuluş beraberinde bizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu getirmiştir. Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kurtuluştan kuruluşa giden bu yolun değerini yüksek bir bilinçle idrak etmekteyiz.

"Bugün sonsuz bağımsızlığın ve özgürlüğün Selçuk'a gelişinin bayramıdır"

Bir bayrağın dalgalanması, bir çocuğun okula gitmesi, bir kadının belediye başkanı olarak kentinin kurtuluş töreninde konuşma yapması, bir gencin kendini bilime, sanata adaması, sokaklarımızda müziğin susmaması 102 yıl önce verilen mücadelenin, özgürlüğün ve bağımsızlığın sonucudur. Bugün sonsuz bağımsızlığın ve özgürlüğün Selçuk'a gelişinin bayramıdır. İlçemiz Efes Selçuk'un kurtuluşunun 102. yılında Ulu ve tek Önderimiz ve Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin tüm kahramanlarını sonsuz saygı ve büyük bir şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Hep söylüyoruz;'Sonsuza kadar özgür, sonsuza kadar bağımsız, sonsuza kadar laik, sonsuza kadar Cumhuriyet."

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in konuşmasının ardından 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Nisa Ilgın Çomak şiir okudu. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı nedeniyle düzenlenen törende Belediye Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Törende ayrıca Kurtuluş gününü canlandıran canlı heykeller de büyük ilgi gördü.

Etkinlikler, Norm Ender konseri ile son bulacak.