Efes Tarlası Yaşam Köyü Yerel Tohum Üretimine Devam Ediyor

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi'nin hayata geçirdiği Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde, Karaot Tohum Derneği iş birliğiyle fide ve peyzaj bitkilerinin üretimi devam ediyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, " Köy Enstitüleri'nden ilham alarak hayata geçirdiğimiz Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yürüttüğümüz doğru tarım uygulamalarıyla, hem vatandaşlarımıza, çiftçilerimize eğitimler veriyor hem de vatandaşlarımızın yerel tohumlardan yetiştirdiğimiz kaliteli ve güvenilir fideleri uygun fiyatlarla alabilmelerini sağlıyoruz" dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde, yerel tohumların korunması ve doğal tarım yöntemlerinin desteklenmesi amacıyla yerel tohumlardan elde edilen fideler yetiştiriliyor. Fideler uygun fiyat politikası ile vatandaşlarla buluşturuluyor.

Doğal yöntemlerle yerel tohumlardan üretilen fideler arasında domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin farklı çeşitleri, kabak, salatalık, bamya gibi yazlık sebzeler; zeytin, incir ve şeftali fidanları ile lavanta gibi aromatik bitkiler yer alıyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde ayrıca sebze ve meyve fidelerinin yanı sıra çeşitli peyzaj bitkilerinin üretimi ve satışı da yapılıyor.

Yerel tohumlardan üretilen fideleri uygun fiyat politikasıyla vatandaşların satın alabildiğini aktaran Sengel, "Yerel tohumları yaşatmak ve vatandaşlarımızı doğal, sağlıklı fidelerle buluşturmak bizim için çok önemli. Köy Enstitüleri'nden ilham alarak hayata geçirdiğimiz Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yürüttüğümüz doğru tarım uygulamalarıyla, hem vatandaşlarımıza, çiftçilerimize eğitimler veriyor hem de vatandaşlarımızın yerel tohumlardan yetiştirdiğimiz kaliteli ve güvenilir fideleri uygun fiyatlarla alabilmelerini sağlıyoruz. Mutfağımıza, soframıza koyduğumuz her gıdanın güvenilir olması bizim için çok kıymetli. Günümüzde güvenli ve temiz gıdaya ulaşmanın zorluğunun da farkındayız. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde de doğal tarım uygulamaları üzerine büyük bir titizlikle çalışıyorlar. Her bir emekçimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uygun fiyat politikasıyla satışa sunulan fideler, vatandaşların kendi bahçelerinde, balkonlarında ya da tarlalarında doğal üretim yapmalarına imkan tanıyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret ederek fide satın alınabiliyor.