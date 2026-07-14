Ala: FETÖ darbe girişimi millet ve liderlikle bertaraf edildi - Son Dakika
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Ala: FETÖ darbe girişimi millet ve liderlikle bertaraf edildi

14.07.2026 22:24
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"Dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ile bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ile bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır." ifadesini kullandı.

Ala, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün 15 Temmuz'da planladığı darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ile bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır. Bu ihanet projesine direnirken şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ala: FETÖ darbe girişimi millet ve liderlikle bertaraf edildi - Son Dakika

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