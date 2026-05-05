Efkan Ala'dan Almina Ağaoğlu'na Rahmet

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu'na rahmet diledi.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş'taki elim olay sonucu yaralanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencilerimizden Almina Ağaoğlu'nun vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Almina kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."